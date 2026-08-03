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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2. Ayak Yarışmaları Samsun'da Tamamlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2. Ayak Yarışmaları Samsun'da Tamamlandı
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Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2026 faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2. Ayak (TSP 2) yarışmaları, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da düzenlendi. Makaralı yay bireysel eleme müsabakalarıyla sona eren organizasyonda, emeği geçen hakemler, organizasyon ekibi, gönüllüler ve personele teşekkür edilirken, katılımcı sporcular, antrenörler ve kulüpler tebrik edildi.

TÜRKİYE Okçuluk Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2'nci Ayak (TSP 2) yarışmaları, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da düzenlendi. Organizasyon, son gün yapılan makaralı yay bireysel eleme müsabakalarının ardından tamamlandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası 2'nci Ayak (TSP 2) yarışmaları, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde yapılan müsabakalar, son gün düzenlenen makaralı yay bireysel eleme yarışlarıyla sona erdi. Organizasyonun tamamlanmasının ardından, yarışmaların düzenlenmesinde görev alan hakemlere, organizasyon ekibine, gönüllülere ve personele teşekkür edilirken, müsabakalara katılan sporcular, antrenörler ve kulüpler de tebrik edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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