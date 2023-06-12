Samsun'da Halk Oyunları İl Yarışmaları Gerçekleştirildi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan halk oyunları il yarışmaları Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışlara Çarşamba, Terme, Ladik, Asarcık, İlkadım ve Samsun'dan spor kulüplerinin halk oyunları ekipleri katıldı.

Federasyon İl Temsilcisi İkram Erdemir, yaptığı konuşmada, halk oyunlarının geçmiş ve gelecek arasında en önemli kültür köprülerinden biri olduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de Türk kültüründe halk oyunlarının önemine işaret ederek tüm ekiplere başarılar diledi.

Yarışmada derece alan Terme Ahmet Ersoy İlkokulu Spor Kulübü, Samsun Büyükşehir Spor Kulübü, Terme Atatürk İlkokulu Spor Kulübü, Ladik Gençlik ve Spor Kulübü, İlkadım Halk Oyunları Spor Kulübü, İlkadım Belediye Spor Kulübü, bölge yarışlarında Samsun'u temsil etmeye hak kazandı.