Okçular, Samsun'da hedefe kilitlendi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, bin 388 sporcunun katılımıyla Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 49 ilden toplam bin 388 sporcunun katıldığı organizasyon, yoğun ilgiyle start aldı. Açılış töreninde ilk olarak sporcular yürüyüş seremonisi yaptı.

Açılış töreninde konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Okçuluk, buram buram Türk kültürü kokan, baktığımız zaman içimizin açılmış olduğu bir branş. Sporcularımızı burada görmekten mutluluk duyuyorum. Geleneksel okçuluğun ilk zamanlar bu kadar kalabalık değildik. Her geçen sene bu spora olan ilgili artıyor" dedi.

Üç gün sürecek şampiyonada sporcular, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için mücadele edecek. Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, 29 Mart Pazar günü saat 14.00'te düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. - SAMSUN

