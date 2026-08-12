Haberler

Samsun'da Deniz Küreği Şampiyonası Dalgalara Rağmen Sürüyor

Samsun'da Deniz Küreği Şampiyonası Dalgalara Rağmen Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da düzenlenen Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde 42 kulüpten 537 sporcu mücadele ediyor. Rüzgar ve dalgalara rağmen yarışlar sorunsuz devam ederken, federasyon yetkilileri Türkiye'nin deniz küreğinde dünyada önde olduğunu ve Samsun'un bu sporun merkezi olmasını hedeflediklerini belirtti. Şampiyona 16 Ağustos'ta sona erecek.

Türkiye Kürek Federasyonunca Samsun'da düzenlenen Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, ikinci gününde devam ediyor.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi mevkisinde düzenlenen organizasyona 42 kulüpten 537 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde, etkili olan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sporculara zor anlar yaşattı.

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, AA muhabirine, dalgalara rağmen müsabakaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek "Dünkü hava şartları biraz yüksekti. Bugün hava düne göre daha düşük seviyede. Şimdilik bizim tarafımızdan herhangi bir olumsuzluk yok, devam ediyoruz. Ekstra bir şey çıkmadıkça yarışlarımızı sonuna kadar tamamlayacağız." dedi.

Türkiye'nin en iyi deniz küreği takımlarının şampiyonada yer aldığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Hava şartları dün olumsuz etkiledi ama yine de kulüplerimiz memnun. Çünkü deniz küreğinin bu olduğunu biliyoruz. Dünya tarafında da bakıldığı zaman Türkiye deniz küreğinde geçen sene Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye dünyadaki diğer ülkelere göre deniz küreğinde biraz daha önde. Samsun'u biz çok sevdik. Sporun şehri Samsun'da yarışların devam etmesini çok istiyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber de burada projelerimiz olacak. Tesis seçme projemiz var. O olursa zaten burası deniz küreğinin merkezi olacak."

Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, 16 Ağustos'ta madalya töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Haluk Levent'in bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

Bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı

ABD ve İran'dan tüm dünyayı rahatlatacak adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı

Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu

Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

Aydın'da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti

Vatandaşları tedirgin eden manzara! Birkaç gün arayla kıyıda görüldü
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler

Pire istilası başlayınca geldiler! Görüntüler korkunç
Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

Ortalığı sallayan fotoğraf!