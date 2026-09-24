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Samsun'da 52 ülkeden 606 sporcu Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası'nda yarışıyor

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Samsun'da 52 ülkeden 606 sporcu Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası'nda yarışıyor
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Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun (FIE) Türkiye'de düzenlediği Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda başladı; 24-27 Eylül'de sürecek. Organizasyona 52 ülkeden 606 sporcu katılırken Türkiye'yi 40'ı kadın 80 sporcu temsil ediyor.

ULUSLARARASI Eskrim Federasyonu (FIE) tarafından Türkiye'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona 52 ülkeden 606 sporcu katıldı. Türkiye'den de turnuvaya 40'ı kadın toplam 80 sporcuyla katıldı. Turnuvanın ilk gününde yıldız erkekler ve kadınlarda eleme müsabakaları yapıldı.

52 ÜLKEDEN 606 SPORCU KATILDI

Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ilgın Güçlüer Sürekcigil, "Samsun'da 4 gün boyunca sürecek Flöre Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyoruz. Turnuvamızda 52 ülkeden 606 sporcu yer alıyor. Aynı zamanda 80 tane Türk sporcu da pistte olacak. İnşallah hem organizasyonumuzun kalitesiyle hem de pistteki sporcularımızla çok güzel bir turnuvaya ev sahibi olarak devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

Turnuvanın Türkiye'de olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getiren Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurulu Koordinatörü Gökhan Akyalçın, "Buraya Yıldızlar kategorisinde 20 kız 20 erkek sporcu ile katıldık. Gençler de aynı şekilde 20 kız 20 erkek sporcu ile katılacağız. Turnuva ülkemizde olduğu için gururluyuz. Her sene bu turnuvayı ülkemizde yapmayı başardık. Bu çok önemli bir gelişim Türkiye Eskrimi için. Sonuçlar bugün için çok iyi başlamasa da inşallah sonunu iyi getireceğiz diye düşünüyorum. Gençler kategorisi de yarın başlayacak. Onlarda da iyi sporcularımız var, dereceli sporcularımız var. Avrupa'da dünyada derece yapan sporcularımız var. İnşallah sonuçlar istediğimiz gibi ilerleyecek. Çok çalıştık. Yaz dönemi zorlu geçti. Yoğun kamp dönemleri geçirdik. Şimdi de yeni sezon başladı. İyi bir hazırlık sürecini atlattığımız için de iyi sonuçlar gelecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

HEDEFİM MADALYA ALMAK

Hedefinin madalya olduğunu dile getiren Milli Takım Eskrim Sporcusu Ada Küfeciler ise, "Bugün elimden geleni en iyisini yapacağım. Geçen sezon da iyi geçti. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok çalıştık, inşallah olur. Elimizden gelen her şeyi yaparsak inşallah en güzel başarıları elde edeceğimizi düşünüyorum. En önemlisi madalya almak. Madalya alırsak yerimiz iyi yerlerde olur. İnşallah alırız. Ben 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu spora başlama serüvenim çok kolay bir serüven. Yani bu spor mahallemizde vardı. Ben de çok meraklı bir çocuktum. Ondan dolayı başladım. Ablam da eskiden 1 ay bu sporu yapmıştı. Ondan dolayı başladım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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