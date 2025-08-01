Samsun'da 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Başladı

Samsun'da 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası Başladı
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Samsun'da 1-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabında 1,700 sporcu yarışacak. Şampiyona A, B ve C kategorilerinde Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Samsun'da bugün başlayan 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabında bin 700 sporcu yarışacak.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen ve 1-25 Ağustos tarihleri arasında sürecek yarışma 3 kategoride Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. A, B ve C kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmada her kategori kendi içinde derecelendirilecek.

Şampiyonanın 3. ve 4. etapları ise Ankara'da yapılacak.

Bilardo şöleni yaşanacağını belirten Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, "A, B ve C kategorilerinde yaklaşık bin 700 sporcu ile yarışacağız. Her kategoride o kategorinin şampiyonları ve dereceye girenleri olacak. 25 gün boyunca burada adeta bir bilardo şöleni yaşanacak. Bu şampiyona özellikle A kategorisi için milli takıma girme yolunda çok önemli. Buradan alınacak puanlar ile 3. ve 4. etapta alınacak puanlar 2026 yılında Milli takımı oluşturmakta da çok önemli. Katılan bütün sporculara başarılar dilerim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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