Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Su Kayağı Takımı Türkiye Şampiyonu

Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Su Kayağı Takımı, Kablolu Su Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, bireysel kategorilerde 3 sporcu ise madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü Su Kayağı Takımı, Kablolu Su Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, bireysel kategorilerde 3 sporcu ise madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları katıldıkları şampiyonalardan madalyalarla dönmeye devam ediyor. Kayseri Sukay Park Tesisleri'nde yapılan Kablolu Su Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Su Kayağı Takımı 'Büyük Erkekler' kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca Büyük Erkekler kategorisinde bireysel yarışlarda Ömer Atmaca 2'inci, Hüseyin Can Türk 3'üncü, Büyük Bayanlar kategorisinde Ennur Hasovalı 1. olarak madalya kazandı.

Kulüp Başkanı Süleyman Demirtaş, madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımız kazandıkları başarılar ile bizleri bir kere daha gururlandırdılar. Başarılı sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyorum. Daha nice büyük başarılar kazanacaklarına inancımız tam" dedi. - SAMSUN