Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Badminton Takımı Türkiye Şampiyonu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Badminton Takımı, 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olurken, bireysel yarışlarda ise 5 madalya kazandı.

19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Samsun'da gerçekleştirildi. Samsun Okçuluk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 240 kulüp mücadele etti. Şampiyonada Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Badminton Takımı, 240 kulüp arasında Türkiye şampiyonu oldu. Tek Erkekler kategorisinde Miraç Kantar ikinci olurken, Anıl Ulaç Atan ise üçüncülük elde etti. Çift Erkeklerde Buğra Aktaş ve Mehmet Can Töremiş birinci olarak altın madalya, Kerem Acu ve Mustafa Samet Tuncer üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 2022 yılında da takım halinde şampiyonluk elde eden Samsun temsilcisi bu sene de geleneği bozmadı.

"Sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı"

Madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Şehrimiz çok önemli bir spor organizasyonunu daha ev sahipliği yaptı. Samsun büyükşehir belediye Spor Kulübü sporcularımızda katıldıkları şampiyonada takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu ve ayrıca bireyselde 5 madalya kazandı. Sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Kulüp olarak birçok branşta takım halinde ülkemizde, Avrupa'da ve dünyada önemli başarılara imza atıyoruz ve bu gerçekten bizleri mutlu ediyor. Gençlerimiz, sporcularımız onlara verdiğimiz emeğin önemini bizlere başarılarıyla ispatlıyor. Bizler de Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN