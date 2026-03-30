Şampiyonluk şansı zora girince efsanesi olduğu kulüpten istifa etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Muğlaspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
ŞAMPİYON HOCA BESİM DURMUŞ İSTİFA ETTİ
Önceki hafta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la golsüz berabere kalan, Altınordu'ya da tek golle boyun eğen Muğlaspor bitime 5 maç kala liderlik koltuğunu kaptırdığı Batman Petrolspor'un 8 puan gerisine düştü. Son 7 maçın 5'inde puan kaybedince zirveden uzaklaşan Muğlaspor'da üst üste yaşanan kayıpların ardından teknik direktör Besim Durmuş'la da yollar ayrıldı. Geçen sezon takımı 3. Lig'de şampiyon yapan, bu sezon da zirve yarışına ortak olan Durmuş'un istifa ettiği bildirildi.
'KARİYERİNİN DEVAMINDA BAŞARILAR DİLERİZ'
Muğlaspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze şampiyonluk yaşatarak tarihimize önemli bir başarı kazandıran teknik direktörümüz Besim Durmuş, şampiyonluk yolunda takımın yeni bir kan değişimi ve enerjiye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek görevinden ayrılma talebini yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilen bu talep kabul edilmiştir. Sayın Besim Durmuş ve değerli ekibine, kulübümüze kazandırdıkları şampiyonluk ve verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
SIRADAKİ RAKİP BATMAN PETROLSPOR
Muğlaspor bu hafta sonunda ligde lider durumda bulunan Batman Petrolspor deplasmanında sezonun en kritik maçına çıkacak.