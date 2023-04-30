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Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK'ya taraftar desteği

Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK'ya taraftar desteği

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK sahasında Düzcespor ile karşılaşırken, taraftarlar seyircisiz oynanan Düzcespor maçı stadın yanına kurulan dev ekrandan takip etti.

TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK sahasında Düzcespor ile karşılaşırken, taraftarlar seyircisiz oynanan Düzcespor maçı stadın yanına kurulan dev ekrandan takip etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İnegölspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Çorum FK'ya 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 69 puanla lider olan Çorum FK'nın cezası nedeniyle Düzcespor maçı seyircisiz oynanırken kırmızı-siyahlı ekibi taraftarları yalnız bırakmadı.

Çorum Belediyesi tarafından stadyumun yanına dev ekran kururken binlerce taraftar stadın etrafında toplanarak takımına destek oldu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da taraftarla birlikte maçı izledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor İnegölspor Spor Haberler

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