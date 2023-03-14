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Şampiyonlar Ligi'ni de kazansa yetmiyor! Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine sürpriz isim

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'ni de kazansa yetmiyor! Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine sürpriz isim

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de İspanya Ligi'ndeki kötü gidişat sonrası işler değişti. Başkan Florentino Perez, Carlo Ancelotti'nin yerine Real Madrid Castilla'yı çalıştıran efsane futbolcu Raul Gonzalez'i göreve getirmeyi düşünüyor.

İspanya La Liga'da lider Barcelona'dan 9 puan fark yiyen ve son 14 maçtan 7 galibiyet çıkarabilen Real Madrid'de ortalık karıştı. İspanya Süper Kupa Finali'nde Barcelona'ya 3-1 yenilen Real Madrid'de Ancelotti'ye karşı olan tavır değişti.

Şampiyonlar Ligi'ni de kazansa yetmiyor! Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine sürpriz isim

YERİNE RAUL GONZALEZ

Başkan Florentino Perez, tıpkı Zinedine Zineda'da olduğu gibi alt takımı çalıştırarak tecrübe kazanan efsane futbolcu Raul Gonzalez'e takımı emanet etmeyi düşünüyor.

Şampiyonlar Ligi'ni de kazansa yetmiyor! Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine sürpriz isim

BREZİLYA İDDİASI

63 yaşındaki çalıştırıcı Ancelotti için Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları var. İtalyan hoca bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni de kazansa takımdan ayrılabilir.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Carlo Ancelotti Raúl González Real Madrid Spor Haberler

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