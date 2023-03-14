Şampiyonlar Ligi'ni de kazansa yetmiyor! Real Madrid'de Ancelotti'nin yerine sürpriz isim

İspanya La Liga'da lider Barcelona'dan 9 puan fark yiyen ve son 14 maçtan 7 galibiyet çıkarabilen Real Madrid'de ortalık karıştı. İspanya Süper Kupa Finali'nde Barcelona'ya 3-1 yenilen Real Madrid'de Ancelotti'ye karşı olan tavır değişti.

YERİNE RAUL GONZALEZ

Başkan Florentino Perez, tıpkı Zinedine Zineda'da olduğu gibi alt takımı çalıştırarak tecrübe kazanan efsane futbolcu Raul Gonzalez'e takımı emanet etmeyi düşünüyor.

BREZİLYA İDDİASI

63 yaşındaki çalıştırıcı Ancelotti için Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiaları var. İtalyan hoca bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni de kazansa takımdan ayrılabilir.