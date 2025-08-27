Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı! Galatasaray'ı kara kara düşündüren bir deplasman var

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması heyecanı yaklaşırken Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Kura çekimi 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü ise 29 Ağustos'ta açıklanacak.

CİMBOM 4. TORBADAN KATILACAK

Sarı kırmızılılar yarınki kura çekimine 4. Torbadan katılacak. Sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri de belli olurken üç kulübün coğrafi konumları gündem oldu. Norveç ekibi Bodø/Glimt, Şampiyonlar Ligi tarihinin en kuzeydeki kulüp oldu. Kazakistan takımı Kairat Almaty ise Şampiyonlar Ligi tarihinin en doğudaki kulübü oldu ve neredeyse Çin sınırında. Güney Kıbrıs ekibi Pafos kulübü de Maccabi Haifa'dan sonra en güneydeki kulüp oldu. Oluşan torbalara göre Galatasaray'ın bu 3 takımla eşleşme ihtimali doğdu. Özellikle olası Norveç ve Kazakistan deplasmanları düşündürüyor.

4000 KM'LİK DEPLASMAN İHTİMALİ VAR

Kairat Almaty, Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehri olan Almatı (Almaty) şehrini temsil ediyor. İstanbul'dan Almatı arası yaklaşık 4000 km. Uçakla yolculuk süresi ise 5 saati geçiyor.

Olasılıklar;

Bodø/Glimt: %25 (4. Torba) veya 22,2 (3. Torba)

Kairat Almaty: %25 (4. Torba)

Pafos: %25 (4. Torba).

En Az Birini Çekme Olasılığı: Hepsi 4. Torba olursa: %64,3

Bodø/Glimt 3. Torba'daysa: Yaklaşık %70

Galatasaray'ın bu takımlardan en az biriyle eşleşmesi oldukça muhtemel, ancak üçüyle birden eşleşmesi imkansız.

MAÇ TARİHLERİ

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7.Hafta: 20-21 Ocak 2026

8.Hafta: 28 Ocak 2026