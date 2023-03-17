Kuralar çekildi! Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı finalinde bomba eşleşmeler var
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Finalinin İstanbul'da yapılacağı Devler Ligi'nin çeyrek finalinde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesi öne çıkan karşılaşma olarak dikkat çekiyor. Bu maçın galibi ise yarı finalde Real Madrid-Chelsea mücadelesinin kazananıyla oynayacak. Çeyrek final ayrıca Milan ile Napoli eşleşmesine de sahne olacak. İki İtalyan devi, yarı final için kozlarını paylaşacak.
İstanbul'da finali yapılacak Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Dünyanın dev ekiplerinin yer aldığı kura çekiminde birbirinden zorlu eşleşmeler ortaya çıktı.
CITY, BAYERN'E KARŞI
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City- Bayern Münih eşleşmesi öne çıkan karşılaşmalardan biri oldu. Devler Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ise Chelsea ile eşleşti. Yarı finalde ise iki maçın galibi İstanbul'daki finale hak kazanmak için kozlarını paylaşacak.
Çeyrek final eşleşmeleri:
Real Madrid-Chelsea
Inter-Benfica
Manchester City-Bayern Münih
Milan-Napoli
Yarı final eşleşmeleri:
Milan/Napoli-Inter/Benfica
Real Madrid/Chelsea-Manchester City/Bayern Münih
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 11-12 ve 18-19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final turunda ise maçlar 9-10 Mayıs ile 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Devler Ligi'nde 2022-2023 sezonu finalinde takımlar kozlarını, 10 Haziran'da İstanbul'da paylaşacak.