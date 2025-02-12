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Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar: Vinicius'tan tarihi cevap

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Real Madrid'in Manchester City'yi 3-2 yendiği maçta Vinicius Jr. tarihi bir cevapla damga vurdu. Maç öncesi City taraftarlarının 'Ağlamayı bırak' pankartı açtığı Vinicius, maçın adamı seçildi. City taraftarlarının 'Ağlamayı bırak' yazılı pankartı ve 'Ballon d'Or nerede?' tezahüratlarına Vinicius, formasındaki 15 Şampiyonlar Ligi zaferini simgeleyen UEFA rozetini işaret ederek karşılık verdi.

Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Real Madrid deplasmanda Manchester City'i 2 kez geri düşmesine rağmen 90+2'de bulduğu golle 3-2 yendi.

"AĞLAMAYI BIRAK"

Manchester City taraftarları, Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi Real Madrid'e göndermede bulunan dikkat çekici bir pankart açtı. Taraftarlar, 'Stop Crying Your Heart Out' (Ağlamayı bırak) yazılı pankart ile rakibin yıldızı Vinicius Jr. ve Real Madrid'e gönderme yaptı.

OASIS ŞARKISI MI, MADRİD'E GÖNDERME Mİ?

Pankartın üzerinde, Manchester City'nin yıldızı Rodri'nin Ballon d'Or ödülünü öptüğü bir görsel bulunuyordu. Bu mesaj, İngiliz rock grubu Oasis'in ünlü şarkısına atıfta bulunsa da, aynı zamanda Real Madrid'in çok konuşulan ödül törenine katılmaması nedeniyle bir eleştiri olarak yorumlandı.

RODRİ O ANLARI KAYDETTİ

Rodri, karşılaşma sonrası El Chiringuito'ya yaptığı açıklamada pankartın açıldığı esnada telefonuyla kaydettiğini belirterek, "Çok iyi" yanıtını verdi. Yıldız futbolcu, bu tür göndermelerin sahadaki motivasyonunu etkileyip etkilemediğiyle ilgili fazla yorum yapmadı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Maç sırasında Manchester City taraftarları, Vinicius'a yönelik "Ballon d'Or nerede?" tezahüratları yaparken, Brezilyalı yıldızın yanıtı oldukça dikkat çekiciydi. Brezilyalı süperstar kameralarına yansıyan görüntülerde formasındaki 15 Şampiyonlar Ligi zaferini simgeleyen UEFA rozetini işaret ederek karşılık verdi. Real Madrid'in en etkili isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldız aynı zamanda maçın adamı da seçildi. Vinicius'un gecesinde sosyal medya yıkılırken akıllara 'City taraftarı o pankartı açmasa mıydı?' soruları geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar: Vinicius'tan tarihi cevap

Maç sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vinicius Jr., "Pankartı gördüm ama rakip taraftarlar ne zaman böyle şeyler yapsa, daha da motive oluyorum. Bugün de öyle oldu ve harika bir maç çıkardım. Onlar bizim tarihimizin farkında. Bu turnuvada yaptıklarımızı biliyorlar. Buraya beşinci kez geliyoruz, her zaman çok soğuk oluyor ama biz bu çizgide devam edeceğiz" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar: Vinicius'tan tarihi cevap
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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