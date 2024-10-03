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Real Madrid yenildi, Benfica farka koştu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Real Madrid yenildi, Benfica farka koştu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları bu gece oynanan 9 karşılaşma ile tamamlandı. İşte gecenin sonuçları...

Büyük heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları bu gece oynanan 9 karşılaşma ile tamamlandı.

REAL MADRID YENİLDİ, BENFICA KAZANDI

Gecenin en dikkat çekici sonucunu Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Fransız ekibi Lille aldı. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Portekiz ekibi Benfica, ise sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Maç boyu üstün bir oyun sergileyen Benfica, maçı 4-0 kazandı. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52'nci dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 75'inci dakikada Alexander Bah ve 86'ncı dakikada penaltıdan Orkun Kökçü attı.

ASTON VİLLA, BAYERN MÜNİH'İ YENDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, sahasında Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti. Maç Bayern Münih'in oyun üstünlüğüyle geçse de kazanan 1-0'lık skor ile Aston Villa oldu. İngiliz ekibine 3 puanı getiren golü 79'uncu dakikada Jhon Duran kaydetti. Yeni sezona 2'de 2 ile başlayan 7 takımdan biri olan Aston Villa puanını 6 yaptı. 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan Bayern Münih'in ise 3 puanı var.

Gecenin sonuçları ise şu şekilde:

  • Girona – Feyenoord: 2-3
  • Shakhtar Donetsk – Atalanta: 0-3
  • Aston Villa – Bayern Münih: 1-0
  • Benfica – Atletico Madrid: 4-0
  • Dinamo Zagreb – Monaco: 2-2
  • Leipzig – Juventus: 2-3
  • Lille – Real Madrid: 1-0
  • Liverpool – Bologna: 2-0
  • Sturm Graz – Club Brugge: 0-1
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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