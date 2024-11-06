Üye Girişi
Haberler

Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Atletico Madrid maçı öncesinde Fransız taraftarlar tarafından "Özgür Filistin" pankartı açılması geceye damga vurdu. Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'daki bu anlar kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleye tribünlerde açılan bir pankart damga vurdu.

PSG TARAFTARLARI "ÖZGÜR FİLİSTİN" AÇTI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'da oynanan karşılaşma öncesinde Fransız temsilcisinin taraftarları çok konuşulacak bir harekete imza attı. PSG taraftarları, maç öncesinde "Özgür Filistin" pankartı açtı. Pankartta "Sahada savaş ama dünyada barış" ifadeleri de yer aldı.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Filistin'in özgürlüğü için Fransız taraftarlar tarafından bir pankart açılması kısa sürede dünya gündemine oturdu. O anlara ait görüntüler ile fotoğraflar, etkileşim ve yorum yağmuruna tutuldu.

Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık

Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt

 Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı

Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı

 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel en büyük hedefini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi

İmamoğlu-Başsavcı görüşmesiyle ilgili dikkat çeken gelişme
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSahin Sahin :

Helal olsun. O cesaret bizimkilerde yok

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVolkan Cetin:

bizim chpkk lılar dan dağa imanlı cıktıya Fransızlar

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCabbar kar:

Helal olsun..??

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCabbar kar:

Dini ırkı ne olursa olsun, insan olmayı becerenlere selam olsun..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Kasım Perşembe bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 7 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Kasım Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Spotify Wrapped 2024 ne zaman? KOSKİ Konya su kesintisi! 6-7 Kasım Karatay, Akşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Kasım Maltepe, Bağcılar, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 6-7 Kasım Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 6-7 Kasım Beypazarı, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.