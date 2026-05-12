U17 Avrupa Şampiyonası'nda, Şamil Şahan'dan bronz madalya

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçi Şamil Şahan, grekoromen stil 48 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Rakibi Benedek Tombor'u 7-1 mağlup eden Şahan, başarılı bir performans sergiledi.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Şamil Şahan, şampiyonadaki ilk maçında Azerbaycanlı Omar Salmanov'a mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesinin ardından repesaj müsabakalarına katılan milli sporcu, Çekyalı Simon Srytr'i 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya maçına çıktı.

Bronz madalya karşılaşmasında Macar rakibi Benedek Tombor ile karşılaşan Şamil Şahan, minderden 7-1 galip ayrılarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKübra Yağçı:

Ama ulan U17 yaşında kaybetmekle başlamak doğru mu! Eğitim sistemi yeterli değil!

Haber YorumlarıÖzlem Türe:

Çok güzel bir başarı! Kızımın da aynı yaşlarda spor yaptığı için bu tür başarılardan çok mutlu oluyorum. Gençlerimiz gerçekten yetenekli, bu tür madalyaları çok hak ediyorlar.

Haber YorumlarıBurak Kızılırmak:

Birinci maçta niye kaybetti acaba ?? Yönetim neler yaptı arkada kameralar kapalı mı? ????

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

