Sami Uğurlu: "Böyle maçları kaybediyorsan, daha zor maçları kazanmak zorundasın"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kayserispor'a kaybettikleri maçın ardından, 'Böyle maçları kaybediyorsan o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasın' dedi. Uğurlu, eksik oyuncuların sıkıntı yarattığını ancak gelecek maçlar için umutlu olduklarını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Böyle maçları kaybediyorsan o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasın" dedi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bizim için ligin en zor maçlarından biriydi. Kazanmamız gereken bir maçtı. En azından son dakikaya kadar getirdiğimiz bir maçta 1 puan alarak rakibimizi aşağıda bırakmak bizim için iyi sayılırdı. Oyunun kırılma anlarında kaçırdığımız net pozisyonlar biraz daha kalite, biraz daha bitiricilik gerektiriyor. Ligde 11 maçımız daha var. Böyle maçları kaybediyorsan o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasın. Bizim o gücümüz var, mücadele gücümüz de var. Eksik oyuncularımızın olması bizi ön bölgede sıkıntıya soktuğunu söyleyebilirim. Ancak ne olursa olsun maçın her dakikasında bırakmadan maçı bitirmemiz gerekiyordu. Duran toptan yediğimiz golle maalesef maçı kaybettik. Sonraki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz var. İlk maçtan itibaren telafi etmemiz gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

