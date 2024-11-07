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Sami Uğurlu Corendon Alanyaspor'un Yeni Teknik Direktörü

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Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Sami Uğurlu ile anlaşma sağladı. Uğurlu, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nın katıldığı bir törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Uğurlu, Alanyaspor'un kendisi için doğru bir tercih olduğunu ve kulübün başarısına katkı sağlamak için çalışacaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu getirildi.

Turuncu-yeşilli kulüp, dün Kasımpaşa ile yollarını ayıran Sami Uğur ile Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçen hafta Bodrumspor maçının ardından kulübe istifasını sunan teknik direktörleri Fatih Tekke'ye ve ekibine Alanyaspor'a verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Boşalan teknik direktörlük koltuğuna anlaştıkları Sami Uğurlu'yu getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "İnşallah bu karar, hem kulübümüz hem de hocamız için hayırlı olur. Bugünden itibaren futbol takımımız kendisine emanet. Hayırlı olsun, aramıza hoş geldin." dedi.

"Alanyaspor'un benim için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum"

Turuncu-yeşilli ekibin yeni teknik direktörü Sami Uğurlu ise Alanyaspor'un Süper Lig'de yıllardır gösterdiği performansın, kulüp yapısının doğru olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türkiye liginde başarılara alışkın bir takıma geldiğini dile getiren Uğurlu, "Üst taraflarda bulunan, güçlü oyuncuları, teknik ekibi ve sağlam kulüp yapısıyla değerli bir kulüp olduğunu biliyoruz. Daha önce Kasımpaşa'da elde ettiğimiz başarıların çok daha ötesine geçebilmek adına böyle bir tercih yapmak istedim. Çünkü bir sonraki adımı en doğru şekilde atabilmek için Alanyaspor'un en doğru kulüp olduğunu düşünüyordum. Burada elde edeceğimiz başarıların bizleri çok daha farklı yerlere getireceğini biliyorum. Alanyaspor, sadece oyuncu performanslarıyla değil, teknik direktörlerinin performanslarıyla da farklı bir yerde duruyor. Bu nedenle Alanyaspor'un benim için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Uğurlu, Alanya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, kulübün gelişimine katkı sağlamak için ekibiyle çok fazla çalışacaklarını vurguladı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür eden Uğurlu, "Kulübün yapısının ve bizim oyun anlayışımızın birbiriyle örtüştüğünü söyleyebilirim. Kulübün geldiği ve gelmek istediği nokta ile bizim hedeflerimizin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu tercihte bunun ciddi bir rolü olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bu transfer sürecinde anlayış gösteren Turgay Ciner'e ve Kasımpaşa Kulübüne de teşekkür ediyorum. Burada yapmamız gereken önemli işler var ve bunun içinde çalışmalıyız. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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