Adana Demirspor'dan nokta atışı transfer! Milli futbolcu resmen imzayı attı

Süper Lig'de zirve takibine devam eden ve şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Adana Demirspor, bonservisi Hellas Verona'da olan ve Lecce'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Mert Çetin'i satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte stoper arayışlarına giren Akdeniz ekibi, başarılı stoper Mert Çetin'i kadrosuna kattı. Süper Lig'de bu sezon aldığı sonuçlarla zirve takibi yapan Adana Demirspor, sezonun ilk yarısında Lecce'de kiralık oynayan ancak bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i Türkiye'ye getirdi.

BAŞKAN CANLI YAYINDA DUYURDU

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı canlı yayında Mert Çetin'i transfer ettiklerini taraftarına duyurdu. Öğrenilen bilgilere göre Mert Çetin'in sezon sonuna kadar Adana Demirspor'da kiralık oynayacağı, satın alma opsiyonunun da mavi-lacivertli kulüpte olacağı belirtildi.

SÜPER LİG'DE FORMA GİYMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda da Süper Lig ekiplerinin formasını giyen Mert Çetin, 2019 yılında Gençlerbirliği'nden Roma'ya 4.3 milyon euroya transfer olmuştu. Çetin sonraki sezon ise 7 milyon euro karşılığında bonservisiyle Verona'ya imza tarken geçen yıl ise Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMADI

Deneyimli stoper, bu sezon ise Lecce formasını sadece 1 kez giyebildi. 26 yaşındaki stoper, sezonun kalan kısmında Adana Demirspor formasını terletecek.