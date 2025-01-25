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Samet Akaydin resmen Rizespor'da: Giderken söyledikleri çok konuşulur

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Fenerbahçe, Samet Akaydin'in Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu duyurdu. Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Akaydin, "Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Akaydin'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, savunma oyuncusu Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. Samet, Rizespor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Samet'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Samet Akaydin resmen Rizespor'da: Giderken söyledikleri çok konuşulur

"SEZON BAŞINDA DA GELMEK İSTEDİM"

Rizespor formasıyla ilk sözlerini sarf eden Samet Akaydin, "Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin resmen Rizespor'da: Giderken söyledikleri çok konuşulur

BU SEZON ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Samet Akaydin bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta 509 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi. Fenerbahçe taraftarıyla bir türlü yıldızı barışmayan Samet Akaydin, kariyerinin bu döneminde ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi nedeniyle sarı-lacivertlilerden kolaylık istedi. Fenerbahçe'nin olumlu geri dönüş yaptığı Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Samet Akaydin resmen Rizespor'da: Giderken söyledikleri çok konuşulur
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıibrahim mercanoğlu:

Allah'ım sana şükürler olsun kurtulduk bu beladan

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Oh be kurtulduk bu sakar dan

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