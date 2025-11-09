Haberler

Şalpazarı'nda Kurumlar Arası Futsal Turnuvası Şampiyonu Kaymakamlık Takımı

Şalpazarı'nda Kurumlar Arası Futsal Turnuvası Şampiyonu Kaymakamlık Takımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Futsal Turnuvası final maçıyla sona erdi. Kaymakamlık takımı, finalde galip gelerek şampiyon oldu. Kaymakam Kezban Yerlikaya Akpınar, etkinliğin birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen, Kurumlar Arası Futsal Turnuvası final maçıyla tamamlandı.

Kaymakamlık ile Şalpazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen turnuvada, 8 takım mücadele etti.

Şalpazarı Spor Salonu'nda oynanan final maçını kazanan Kaymakamlık takımı, şampiyon oldu.

Kaymakam Kezban Yerlikaya Akpınar, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Dereceye giren takımlara kupalarının verildiği törene, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Emniyet Amiri Furkan Çakmak, Belediye Başkan Vekili Ahmet Tulumen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ayaz katıldı.

Kaynak: AA / Turgay İkinci - Spor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.