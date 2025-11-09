Şalpazarı'nda Kurumlar Arası Futsal Turnuvası Şampiyonu Kaymakamlık Takımı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen, Kurumlar Arası Futsal Turnuvası final maçıyla tamamlandı.

Kaymakamlık ile Şalpazarı Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen turnuvada, 8 takım mücadele etti.

Şalpazarı Spor Salonu'nda oynanan final maçını kazanan Kaymakamlık takımı, şampiyon oldu.

Kaymakam Kezban Yerlikaya Akpınar, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Dereceye giren takımlara kupalarının verildiği törene, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seher Serin, İlçe Emniyet Amiri Furkan Çakmak, Belediye Başkan Vekili Ahmet Tulumen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ayaz katıldı.