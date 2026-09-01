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Salihli'de Çullu Kardeşlerden Muaythai'de Büyük Başarı

Salihli'de Çullu Kardeşlerden Muaythai'de Büyük Başarı
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İstanbul Başakşehir'de düzenlenen Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Salihli'den Zeynep Çullu Türkiye şampiyonu olurken, ağabeyi Ali Çullu Türkiye üçüncülüğü elde etti. Babaları ve antrenörleri Emrah Çullu, madalyalarla dönmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, sporcuları tebrik etti.

İstanbul Başakşehir'de düzenlenen Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Manisa'nın Salihli ilçesindeki Çullu kardeşler önemli bir başarıya imza attı. Zeynep Çullu Türkiye şampiyonu olurken, ağabeyi Ali Çullu Türkiye üçüncüsü oldu.

Yeşilay Çocuklar Türkiye Muaythai Şampiyonası, Başakşehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden çocuk sporcuların mücadele ettiği şampiyonaya, Salihli'den Zeynep ve Ali Çullu kardeşler de katıldı.

"Hepimiz için bağımsız gelecek" sloganıyla düzenlenen şampiyonada Zeynep Çullu, mücadele ettiği kategoride rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Ali Çullu ise kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Çullu kardeşlerin elde ettiği dereceler, hem kulübünü hem de Salihli'yi gururlandırdı.

Antrenör ve aynı zamanda Çullu kardeşlerin babası Emrah Çullu, "Hem bir antrenör, hem de bir baba olarak katıldığımız turnuvadan madalyalarla döndük. Bu gururu yaşatan kızım Zeynep ve oğlum Ali Çullu'ya teşekkür ediyorum. Umarım bu madalyaların devamı gelecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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