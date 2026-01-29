Haberler

Salihlili Judocu Hira Kılkış Türkiye ikincisi oldu

Konya'da gerçekleştirilen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Salihli'den Hira Kılkış, +70 kg kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Mürüvvet Nur Özkan ve Sultan Nur Diker de +70 kg'da Türkiye üçüncüsü oldu.

Konya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Salihli'yi temsil eden sporcular önemli başarılara imza attı.

64 ilden 894 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Salihli'nin başarılı judocularından Hira Kılkış, +70 kg kategorisinde mücadele ederek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada Salihli adına yarışan sporculardan Mürüvvet Nur Özkan ve Sultan Nur Diker, +70 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olurken, Mustafa Göde ise 81 kg kategorisinde Türkiye beşincisi olmayı başardı.

Elde edilen dereceler, Salihli judosunun altyapıdan yetişen sporcularıyla Türkiye genelinde önemli bir başarı yakaladığını bir kez daha gözler önüne serdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
