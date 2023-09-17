Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Bocce Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanan öğrencileri ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Mersin'de düzenlenen Bocce Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanan Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu'nun şampiyon öğrencilerini makamında ağırladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) 2023 faaliyet programında yer alan ve Türkiye geneli yaklaşık 410 sporcunun katılımıyla Mersin'de düzenlenen Bocce Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Manisa ve Salihli'yi temsil eden Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri, Türkiye şampiyonluğu ve kazandığı madalyalarla turnuvada adından söz ettirdi.

Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu'nun yetenekli sporcuları, Türkiye Şampiyonası Bocce Volo Atış Oyunlarında, küçük erkekler röle kategorisinde Türkiye Şampiyonu ve Türkiye 2.'liği, küçük kızlar röle ve basamak kategorilerinde Türkiye 3.'lüğü, okul sporları küçükler karma Curling Türkiye Şampiyonasında Türkiye 4.'lüğü madalyaları kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İrfan Arslan, Bocce Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Emre Abar ile birlikte Başkan Zeki Kayda'yı ziyaret eden şampiyon sporcular, oyun hakkında bilgiler verip Başkan Kayda ile birlikte Bocce oynadı. - MANİSA