Salih Uçan: Taraftarımızın Önünde İyi Başladık

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, Rams Başakşehir galibiyeti sonrası, "Taraftarımızın önünde hocamızla iyi başladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 31 yaşındaki oyuncu Salih Uçan, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın önderliğinde sahalarında iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Uçan, şu ifadeleri kullandı:

"Milli arada iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bayağı taktiksel ve tempolu oldu. Hocamız yeni, elimden geleni yaptım. Koşu mesafesi olsun, sprint olsun, her şeyi yaptım. Uzun zamandır da oynamıyordum. Risk gibi gözükse de antrenmanlardaki performansımla hocam beni ilk 11'e koydu. Başakşehir güçlü bir ekip. Tecrübeli bir oyuncuyum. 'İdare edeyim, uzun zamandır oynamıyorum, enerjimi toparlayayım' dedim. Maç bayağı gitgelli oldu. Kontrataklar oldu, geri dönüyoruz, atak yapıyoruz. Sonlara doğru enerjim düştü. Çıkmadan önce de güzel bir koşu yaptım. Neredeyse golü yiyorduk. Orada da golü çıkardım. Bugün kendi performansımdan mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımız da destek verdi. Rakip 10 kişi kalınca ikinci golü bulduk. İlk yarıda iki gol bulabilirdik. Abraham ve Toure ile gol pozisyonlarına girdik. Taraftarımızın önünde hocamızla iyi başladık. İnşallah iyi de gider" diye konuştu.

Şampiyonluk şansları hakkında sorulan soruya Uçan, "Şampiyonluk için bir şey söyleyemem, çok erken" diye cevap verdi.

Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle nelerin değiştiği sorulması üzerine Salih Uçan, "Daha çok erken. Ağustos ayını yeni bitirdik. Milli takım arası vardı. Çok değişti demek istemiyorum. Bir deplasmanda maç oynadık. Kötü geçti bizim adımıza. Burada taraftarın önünde iyi bir maç çıkardık. Taraftar ateşleyici güç her zaman. Hemen bir maç kazandık diye o değişti, bu değişti, yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL