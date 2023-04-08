Sakatlıkların peşini bırakmadığı Edin Visca, bu sezon aynı şeyi 3'üncü kez yaşadı

Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililerde oyuna ikinci yarının başında dahil olan Visca, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi. 33 yaşındaki başarılı futbolcu, bu sezon 3. kez sakatlık yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Maçın ikinci yarısında Doğucan'ın yerine oyuna dahil olan Visca, 66. dakikada bacağını tutarak orta alanda kendisini yere bıraktı. Sakatlık geçiren Visca böylelikle 21 dakika sahada kalabilmiş oldu. Visca'nın yerine ise oyuna Marek Hamsik dahil oldu.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

İkinci yarının başında oyuna giren Visca, topsuz alanda kendini yere bıraktı. Trabzonspor sağlık heyetinin müdahalesi sonrası Edin Visca üzgün bir şekilde kenara geldi. Karadeniz ekibinde Edin Visca'nın yerine Marek Hamsik oyuna dahil oldu.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Bordo-mavililerde Visca, Süper Lig'de bu sezon çok sayıda talihsizlik yaşadı. Bosna Hersekli oyuncu, sezonun ikinci haftasında Hatayspor maçında 44'üncü dakikada sakatlandı. Edin Visca'nın kolunda kırık meydana geldi. Edin Visca kol kırığı ve daha sonra antrenman eksiği nedeniyle uzun süre forma giyemedi.

KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRILDI

Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, Süper Lig'in 16'ncı haftasındaki Karagümrük maçında da şoke eden bir olay yaşadı. Bosna Hersekli oyuncu, 50'nci dakikada köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle kenara geldi. Edin Visca yine uzun süre sahalardan uzak kaldı.

BU SEZON 3'ÜNCÜ KEZ SAKATLANDI

Visca daha önce de Hatayspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmış ve ikinci kez de Aralık ayında oynanan Karagümrük maçında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkışı ise sezonda 3. kez gerçekleşti.

VİSCA'NIN TRABZONSPOR KARNESİ

Bordo-mavili ekiple bu sezon sadece 8 karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki başarılı futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.