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Sakatlanan Pepe'nin bugün MR'ı çekilecek

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Trabzonspor'un Kayserispor'a mağlup olmasıyla birlikte sakatlanan Pepe'nin durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Ayrıca Umut Güneş ilk kez forma şansı buldu.

-Sakatlanan Pepe'nin bugün MR'ı çekilecek

- Umut Güneş ilk kez süre aldı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yakalanan seri sona erdi. 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen Avcı'nın başında bulunduğu bordo mavililer, sahasındaki puan kaybıyla bu seriyi de sona erdirmiş oldu. Dünkü maçta Umut Güneş ilk kez forma şansı elde ederken, sakatlanarak oyundan çıkan Nicolas Pepe'nin de durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor bu skorla 23 puanda kalırken, konuk ekip ise galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. Trabzonspor'dan geçen sezon ayrılan ve yerine gelen Nenad Bjelica ayrılığıyla takımına geri dönen Abdullah Avcı, ikinci Trabzonspor döneminde yakaladığı ivme sekteye uğradı. Avcı ile ilk kez mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almış oldu. İlk maçında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle göreve başlayan Avcı'lı Trabzonspor; Karagümrük ile 0-0 berabere kalmış, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2, Konyaspor'u evinde 2-1 yenip, Sivasspor ile de 3-3 berabere kalmıştı. 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen Avcı'nın başında bulunduğu bordo mavililer, sahasındaki son mağlubiyetle bu seriyi de sona erdirmiş oldu.

ÇIRAK USTAYI 2'NCİ KEZ GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de teknik direktörlük yaptığı dönemde yardımcı antrenörlüğünü yapan Recep Uçar, Kayserispor'un başında Avcı'yı mağlup etti. Recep Uçar'ın başında olduğu Ümraniyespor, Süper Lig'de mücadele ettiği 2022-23 sezonunun ilk maçında da Abdullah Avcı'lı Trabzonspor'u sahasında 2-1 mağlup etmişti. Avcı, Kayserispor yenilgisi ile Uçar'a karşı 2 maçı da mağlubiyetle kapatmış oldu.

PEPE'YE BUGÜN MR ÇEKİLECEK

Trabzonspor, dünkü maçta Pepe'nin sakatlanmasıyla da ayrı bir şok yaşadı. Maça ilk 11'de başlayıp, kasığını tutarak 38'inci dakikada oyuna devem edemeyerek, yerini Bakasetas'a bırakan Nicolas Pepe'nin durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak. Sağ arka adelesinde sorun yaşadığı öğrenilen Pepe'ye ilişkin teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonu "Doktorla konuşacağım, MR'dan sonra sağlık durumu daha net belli olur" ifadelerini kullanmıştı.

Sezon başında Arsenal'dan ayrıldıktan sonra bordo-mavili kulüp ile kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzalayan Pepe, forma giyindiği 5 maçta takımına 2 gol ve 1 asist katkısında bulunmuştu.

UMUT GÜNEŞ İLK KEZ

Bordo-mavili takımın büyük umutlarla sezon başında Alanyaspor'dan 2,3 milyon Euro bonservis bedeli ile renklerine kattığı Umut Güneş ise dün akşam ilk kez forma şansı buldu. Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile bir türlü forma şansı bulamayan genç oyuncu, Kayserispor karşılaşmasının 78'inci dakikasında Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna girerek süre aldı. Avcı, maç sonu basın toplantısında kendisine yöneltilen soru üzerine; Türkiye Kupası ve ileriki dönemlerde süre vereceği sinyalini verdiği genç yeteneğin, performansını daha iyi görebilme imkanı bulabileceklerini kaydetmişti.

MAĞLUBİYETİN YANKISI YEREL BASINDA

Öte yandan Trabzonspor'un Kayserispor karşısında aldığı mağlubiyet ise yerel basında yankı buldu. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler Trabzonspor'un aldığı mağlubiyeti de manşetlerinde ilginç başlıklarla okuyucularına aktardı.

Yerel gazetelerin manşetleri şöyle:

Karadeniz gazetesi: Ne oldu beyler sezon mu bitti? Zirve Kaf Dağı'nın ardında kaldı.

Taka gazetesi: Papara Park'ta seri sonu.

Sonnokta gazetesi: Bu ne hal Trabzon?

Günebakış gazetesi: Trabzon'a soğuk duş.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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