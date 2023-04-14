Sakaryasporlu futbolcu kırmızı kart görünce neye uğradığını şaşırdı! Gerçek hemen ortaya çıktı

1. Lig'de Çaykur Rizespor'un Sakaryaspor'u 2-1 yendiği mücadelede ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka, bir pozisyon sonrasında Nalepa'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Futbolcu büyük bir şok yaşarken, kartları karıştırdığını fark eden hakem, kararını sarı kart olarak düzeltti.

Çaykur Rizespor ile Sakaryaspor, 1. Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibinin son dakikada penaltıdan Bolasie'nin attığı gol ile 2-1 kazandığı maçta sahalarda ender görülen bir an yaşandı.

YANLIŞLIKLA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Mücadelenin 60. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Sarper Barış Saka, Sakaryasporlu Naleopa'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Futbolcu büyük bir şok yaşarken, hakem hata yaptığını hemen fark etti. Saka daha sonra kırmızı kartı iptal ederek, kararını sarı kart olarak düzeltti.

RİZESPOR, 2. SIRAYA YÜKSELDİ

Maçta Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 55. dakikada Mary ve 90+11. dakikada penaltıdan Bolasie kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise 52. dakikada Dimitrov'dan geldi. Son dakikada galibiyete uzanan Çaykur Rizespor, puanını 57'ye çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports