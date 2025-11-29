Haberler

Sakaryaspor ve Ümraniyespor 1-1 Berabere Kaldı

Güncelleme:
1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı. Ümraniyespor, Barış Ekincier'in penaltı golüyle öne geçti, ancak Sakaryaspor, Lukazs Zwolinski'nin golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Kemal Elmas

SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Caner Erkin, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Serkan Yavuz, Mirza Cihan(Dk.46 Lukazs Zwolinski), Burak Altıparmak(Dk.72 Mete Kaan Demir), Josip Vukovic, Eren Erdoğan(Dk.46 Burak Çoban,(Dk.90+4 Umechi Akuazaoku), Wissam Ben Yedder(Dk.56 Alaaddin Okumuş), Gael Kakuta

ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Toheeb Kosoko(Dk.74 Fatih Karasu), Burak Öksüz, Tomislav Glumac, Taha Bartu Özdemir(Dk.87 Yusuf Denşz Şaş), Engjell Hoti(Dk.46 Jurgen Bardhi), Andrej Djokanovic, Serkan Göksu, Atalay Babacan(Dk.86 Kubilay Aktaş), Barış Ekincier(Dk.64 Bernardo Martins Sousa), Batuhan Çelik

SARI KARTLAR: Salih Dursun, Wissam Ben Yedder, Josip Vukovic, Serkan Yavuz( Sakaryaspor ), Engjell Hoti, Barış Ekincier, Andrej Djokanovic, Atalay Babacan, Fatih Karasu(Ümraniyespor)

KIRMIZI KART: Caner Erkin( Sakaryaspor )

GOLLER: Dk. 83 Lukazs Zwolinski( Sakaryaspor ), Dk.13 Barış Ekincier(Ümraniyespor)

1'inci Lig'in 15'inci haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma, iki takımın bulduğu gollerle 1-1 sona erdi.

13'üncü dakikada VAR kararı sonrası penaltı kazanan Ümraniyespor, Barış Ekincier'in kullandığı penaltı sonrasında öne geçti. 0-1

45+2'nci dakikada sağ kanattan Gael Kakuta ile gelişen Sakaryaspor atağında, Kakuta'nın ortasına arka direkte yükselen Eren Erdoğan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

İlk yarı Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52'nci dakikada Caner Erkin, hakem Batuhan Kolak'a yaptığı itiraz sonrasında direkt kırmızı kart görerek Sakaryaspor'u 10 kişi bıraktı.

65'inci dakikada Bernardo'nun pasında Batuhan Çelik, Sakaryaspor kalecisi Szumski ile karşı karşıya kaldı. Batuhan Çelik'in müsait durumda çektiği şut yandan auta çıktı.

77'nci dakikada Gael Kakuta'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Zwolinski'nin kafa vuruşunu Ümraniyespor kalecisi Cihan Topaloğlu rahatlıkla kontrol etti.

83'üncü dakikada Sakaryaspor eşitliği yakaladı. 52'nci dakikadan bu yana 10 kişi oynayan Sakaryaspor, Zwolinski'nin golüyle skora denge getirdi. Kakuta'nın ara pasında topla buluşan Zwolinski, Burak'tan sıyrılıp düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
