Sakaryaspor'a teknik direktör değişikliği ve transferler de "çare" olmadı

Trendyol 1. Lig'de "zor" günler geçiren Sakaryaspor, yönetim, teknik direktör değişikliği ve transferlere rağmen istediği sonucu alamıyor.

Lige istediği gibi başlayamayan Sakaryaspor, ilk 8 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 8 puan topladı.

Ardından sahaya çıktığı 3 maçı da kazanan Sakarya temsilcisi, ligdeki tek galibiyet serisini elde ederek puanını 17'ye yükseltti.

Yeşil-siyahlı takım, sonrasında oynadığı 8 maçta sadece 17. haftada Atakaş Hatayspor'u yendi, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak, ilk devreyi 22 puanla 16. sırada tamamladı.

Yeşil-siyahlılar ligin ikinci yarısında galibiyetle tanışamadı

Ligin ikinci yarısında da 7 maçın 5'ini kaybeden, 2'sinde sahadan eşitlikle ayrılan Sakaryaspor, ikinci devrenin ilk müsabakasında Bandırmaspor'la 1-1'lik beraberlik sonucu 17. sıraya gerileyerek düşme hattına girdi.

Ligde oynadığı son 10 maçta 1 galibiyet (Atakaş Hatayspor), 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Sakarya ekibi, söz konusu müsabakalarda 5 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

Sakaryaspor'da 8 Haziran 2025'te gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Muhammet Kıratlı getirildi, istenilen sonuçlar gelmeyince kongre kararı alındı.

Ekim 2025'te gerçekleştirilen kongrede kulüp başkanlığına aday çıkmaması üzerine mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam etme kararı alındı.

Kıratlı'nın istifa ettiğini açıklamasının ardından 28 Aralık 2025'te gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Enes Zengin getirildi.

Bir sezonda 4 "hoca" görev aldı

Sakarya temsilcisi, istediği sonuçları alamayınca ligin 4. haftasında sahasında 4-1 yenildiği Boluspor maçının ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

Takımın başına getirilen Serhat Sütlü ile de umduğunu bulamayan yeşil-siyahlı ekip, 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ligin 16. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'da Sütlü dönemi sona erdi.

Ligin ilk yarısında kalan 3 maçta teknik sorumlu Furkan Köseoğlu ile sahaya çıkan Sakarya temsilcisi, 1 galibiyet elde etti, 2 kez yenildi.

Köseoğlu'nun ardından teknik direktörlüğe Hakan Kutlu'yu getiren yeşil-siyahlı takım, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yaptı.

Kutlu ile çıktığı 7 maçın 5'inde yenilen, 2'sinden beraberlikle ayrılan Sakaryaspor, ligin 26. haftasını 24 puanla 18. sırada kapattı.

Yönetim, hoca değişikliği ve yapılan transferlere rağmen istediğini elde edemeyen Sakaryaspor'un, 20 takımın olduğu ve son 4 ekibin düşeceği ligde 16. sıradaki takımla arasında 7 puan fark bulunuyor.

Sakaryaspor, ligin 27. haftasında 23 Şubat Pazartesi günü Özbelsan Sivasspor'a konuk olacak.