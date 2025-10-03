Haberler

Sakaryaspor'un Kural İhlali Sebebiyle Maçı Hükmen Kaybetti

Sakaryaspor'un Kural İhlali Sebebiyle Maçı Hükmen Kaybetti
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta 7 yabancı oyuncuyla oynaması sebebiyle PFDK tarafından hükmen mağlup ilan edildi. Maç sonucu 3-0 Sivasspor lehine tescillendi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta yaptığı kural hatası sebebiyle PFDK, Sakaryaspor'u hükmen mağlup ilan etti.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü. İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti.

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin verilirken Sakaryaspor'un maçı 7 yabancıyla tamamlaması kural ihlali sayıldı. PFDK'da alınan karara göre, Sivasspor'un hükmen 3-0'lık galibiyeti tescillendi. - SAKARYA

