Sakaryaspor Teknik Direktörü Püren: 'Önemli Bir Galibiyet Aldık'

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden Püren, "Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Sahada mücadele eden arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tabii ki biz ne kadar çalışma yaparsak yapalım oyuncuların yaptığı iş, oyuna katma değer katmaları bizim için daha önemli. Bugün o değeri sahaya kattılar. Sahada yürekleriyle mücadele ettiler ve buradan galip ayrılıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah devamı da gelir" diye konuştu. - ŞANLIURFA