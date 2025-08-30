Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz: 'Hayal kırıklığı normal'

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 4-1 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz, mutlak 3 puan parolasıyla çıktıkları maçta kötü oynadıklarını söyledi.

Buz, sezon başı olduğunu ve oyuncu grubunun farklı bir oyunla toparlanması gerekeceğini belirterek, "Önümüzde milli ara var. O arada iyi çalışarak önümüzdeki müsabakalara kendimizi hazırlamamız gerekiyor." dedi.

Bir basın mensubunun bazı taraftarların hayal kırıklığı ve istifa beklentisi sorusunu yanıtlayan Buz, "Bekleyebilirler, tabii ki onların hakkı var yani, buraya geliyorlar, takımlarını destekliyorlar ve galibiyet görmek istiyorlar. Hayal kırıklığına uğramaları çok normaldir. Ama ben de söylüyorum, zaman zaman işte böyle sıkıntılar futbolun içerisinde oluyor. Biz gerçekten yeni bir takımız. Buna da çözüm bulacağız." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan özür dileyen Buz, Boluspor'u ise tebrik etti.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, açıklamasının başında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Takımla uyum içerisinde olduğunu ve oyunu analiz edebildiklerini ifade eden Er, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. İlk 2 hafta maalesef hak ettiğimiz puanları alamadık ama oyuncularımızla bunu çok iyi analiz ettik. Biz hep şuna inanıyoruz, kazanırken başarılı, kaybederken başarısız değiliz. Biz oyuna bakıyoruz, oyunda neler yapıyoruz. Çünkü oyununuz gelişiyor her geçen hafta, oyuncular keyif alıyor." dedi.

İyi bir oyuncu grubuyla çalıştığını aktaran Er, halihazırda transfer yapmaları gerektiği halde farklı pozisyonlarda oynatılan oyuncuların maçlarda olumlu cevap verdiğini kaydetti.