Sakaryaspor taraftarından HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'na tepki: Hizbullahçılar, gideceksiniz

Gençlerbirliği deplasmanı için yola çıkan Sakaryaspor taraftarı, Bolu'da bir dinlenme tesisinde HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile karşılaştı. Şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan adına, "Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna" sloganları atan taraftarlar, Yapıcıoğlu'na "Hizbullahçılar, gideceksiniz" diyerek tepki gösterdi.