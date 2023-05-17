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Sakaryaspor taraftarından HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'na tepki: Hizbullahçılar, gideceksiniz

Spor Haberleri

Gençlerbirliği deplasmanı için yola çıkan Sakaryaspor taraftarı, Bolu'da bir dinlenme tesisinde HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile karşılaştı. Şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan adına, "Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna" sloganları atan taraftarlar, Yapıcıoğlu'na "Hizbullahçılar, gideceksiniz" diyerek tepki gösterdi.

Sakaryaspor taraftarları, Bolu'da bir dinlenme tesisinde karşılaştıkları HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na tepki gösterdi.

"BAŞ KOYMUŞUM GAFFAR OKKAN YOLUNA"

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile karşılaşan taraftarlar, Şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan adına, "Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna" sloganları attı.

"HİZBULLAHÇILAR, GİDECEKSİNİZ"

Taraftarlar, Yapıcıoğlu'na "Hizbullahçılar, gideceksiniz" diyerek tepki gösterirken güvenlik görevlileri araya girdi. Yapıcıoğlu tepkiler olay yerinden aracına binerek uzaklaştı.

Sakaryaspor taraftarından HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'na tepki: Hizbullahçılar, gideceksiniz

Sakaryaspor taraftarından HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'na tepki: Hizbullahçılar, gideceksiniz

Haberler.com - Spor

Zekeriya Yapıcıoğlu Sakaryaspor HÜDAPAR Spor Haberler

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Yorumlar (3)

girilmez:

hizbullah terör örgütü 25 yıl önce tarihe gömüldü böyle bir örgüt yok bunu kimseye maal edemezsiniz pkk birlikteliğini mesrulaştır ma çabaları

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SEMİH YILDIZ:

kendinden olmayanı aforoz etme dönemi başladı hadi bakalım.

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yorumcu:

evet; polis katilleri, teröristler, hizbullahçılar, pkklılar, işidciler bizden değildir. bizden olmayan da aforoz edilmeli.

49136Yayından Kaldır
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