Sakaryaspor taraftarından HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'na tepki: Hizbullahçılar, gideceksiniz
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Gençlerbirliği deplasmanı için yola çıkan Sakaryaspor taraftarı, Bolu'da bir dinlenme tesisinde HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile karşılaştı. Şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan adına, "Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna" sloganları atan taraftarlar, Yapıcıoğlu'na "Hizbullahçılar, gideceksiniz" diyerek tepki gösterdi.
Sakaryaspor taraftarları, Bolu'da bir dinlenme tesisinde karşılaştıkları HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na tepki gösterdi.
"BAŞ KOYMUŞUM GAFFAR OKKAN YOLUNA"
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile karşılaşan taraftarlar, Şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan adına, "Baş koymuşum Gaffar Okkan yoluna" sloganları attı.
"HİZBULLAHÇILAR, GİDECEKSİNİZ"
Taraftarlar, Yapıcıoğlu'na "Hizbullahçılar, gideceksiniz" diyerek tepki gösterirken güvenlik görevlileri araya girdi. Yapıcıoğlu tepkiler olay yerinden aracına binerek uzaklaştı.