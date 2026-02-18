Haberler

Sakaryaspor, yarın Pendikspor'u konuk edecek

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında evinde Pendikspor ile karşılaşacak. Takım, 20.00'da başlayacak maç için hazırlıklarını tamamladı ancak kırmızı kart cezalısı Lukasz Zwolinski yer alamayacak.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın Atko Grup Pendikspor ile evinde karşılaşacak.

Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını tamamlayan Sakarya ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Yeşil-siyahlı takımda kırmızı kart cezalısı Lukasz Zwolinski, maçta forma giyemeyecek.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yarın saat 20.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 18. sırada bulunan Sakarya temsilcisi, Pendikspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
