Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl ile Anlaştı

Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl ile Anlaştı
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Sakaryaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırarak stoper Oğuzhan Açıl ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç savunmacı, 68 Aksarayspor'da geçirdiği sezonun ardından Sakarya'ya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

YENİ sezon öncesi transferlerine hız kazandıran Sakaryaspor, stoper Oğuzhan Açıl(25) ile anlaşma sağladı.

1.Lig'de mücadele eden Sakaryaspor transfer çalışmalarında devam ediyor. Daha önce prensip anlaşmasına varılan genç savunmacı, sabah saatlerinde Trabzon'dan yola çıkarak Sakarya'ya geldi. Oğuzhan Açıl, Sakaryaspor ile resmi sözleşmeye imzayı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda attı ve yeşil-siyahlı formayı giydi.

Geçtiğimiz sezonu 68 Aksarayspor'da geçiren Oğuzhan Açıl'ın, yeni sezonda Sakaryaspor'un savunmasındaki önemli isimlerden biri olması bekleniyor. Sakaryaspor ile 1+1 yıllık olarak sözleşme imzalayan Açıl'ın ilk sezon 15 maç oynaması halinde sözleşmenin 1 yıl uzatılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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