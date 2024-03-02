Üye Girişi
Haberler

Sakaryaspor Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti

Güncelleme:

Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Rajko Rotman ve Del Valle'nin attığı gollerle Sakaryaspor galibiyete ulaştı.

0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Kerim Frei'nin ceza sahası içerisinden kalenin sağ köşesine yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Dimitrov'un pasında topla buluşan Cem Akpınar'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

55. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rajko Rotman'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Roshi, Sinan Osmanoğlu'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün ilk önce penaltı kararı verdi daha sonra VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile penaltıyı iptal etti.

90+2. dakikada Koray Kılınç'ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.

90+8. dakikada sol kanatta topla bulaşan Del Valle ceza sahası içine girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Hakemler: Ozan Ergün, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Muhammed Himmet Ertürk dk. 77), Rajko Rotman, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Odise Roshi (Del Valle dk. 71) Murat Cem Akpınar (Samed Onur dk. 71), Zdravko Dimitrov (Burak Süleyman dk. 83), Kabongo Kasaongo (Koray Kılınç dk 83)

Yedekler: İbrahim Demir, Orhan Can Bostan, Nsana Etienne Simon, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Manisa FK: Erhan Erentürk, Alberk Koç, Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu, Daniel Graovac, Andrej Dokanovic, Oğuz Gürbulak (Burak Altıparmak dk. 76), Kerim Frei, Eduart Rroca (Demba Diallo dk. 66), Mohamed Ofkır (Jetmir Topalli dk. 76), John Mary Uzuegbunam Honi (Doğukan Emeksiz dk. 88)

Yedekler: Eren Karataş, Orhan Kurşun, Kazım Can Kahya, Furkan Mehmet Doğan, Bekir Karadeniz

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Rajko Rotman (dk. 55), Del Valle (90+8) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Cihan Topaloğlu, Koray Kılınç, Sinan Kurt (Sakaryaspor), Burak Altıparmak (dk. 90+9)

Kırmızı kart: Burak Süleyman (dk. 90+9) (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rajko Rotman Sakaryaspor Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Mart İnstagram sorun mu var? Kopuk dizisi hangi gün? Kopuk dizisi nerede, saat kaçta yayınlanıyor? MSÜ Piercing, toka, takı yasak mı? MSÜ sınavına piercing, toka, takı ile alınır mıyım? MUHTARLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN 2024? Muhtarlık seçimleri hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? SAKARYASPOR – MANİSA FK CANLI: Sakaryaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Manisa FK canlı yayın linki! HATAYSPOR – FENERBAHÇE CANLI: Hatayspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Hatayspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor - Manisa FK maçı nereden izlenir? Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek? Yedigün hangi ülkenin? Yedigün boykot listesinde var mı, israil malı mı? Nottingham Forest - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nottingham Forest - Liverpool maçı nereden izlenir? GADDAR OYUNCULARI KİMDİR? Gaddar oyuncu kadrosunda kimler var? Gizem Arıkan'ın sevgilisi kim? Gizem Arıkan nişanlandı mı, kimle nişanlandı? Zeytinburnu belediyesi hangi parti? Zeytinburnu belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bir Dağ Masalı nerede çekilmiştir? Bir Dağ Masalı filmi hangi şehirde, ilde çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title