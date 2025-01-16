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Sakaryaspor, Keçiörengücü Maçı için Hazırlıklara Devam Ediyor

Sakaryaspor, Keçiörengücü Maçı için Hazırlıklara Devam Ediyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki idmanda futbolcular pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Emircan Altıntaş, tedavisi nedeniyle antrenmana katılamadı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana, tedavisi süren Emircan Altıntaş katılmadı.

Sakarya ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor, 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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