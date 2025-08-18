Sakaryaspor, Iğdır FK'yı 3-2 Yenerek 1. Lig'de İkinci Galibiyetini Aldı
1. Lig'in ikinci hafta maçında Sakaryaspor, seyircisiz oynanan karşılaşmada Iğdır FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçta toplam 5 gol atıldı ve Sakaryaspor, galibiyetle önemli bir puan aldı.
Serhat YILMAZ/ADAPAZARI ( Sakarya ),
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Soydan, Kerem İlitangil
SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Dimitrios Kolovetsios, Sadık Çiftpınar, Doğukan Tuzcu, Rijad Kobiljar (Dk.88 Burak Çakır), Burak Altıparmak, Emre Demir, Gael Kakuta (Dk.68 Umechi Akuazaoku), Burak Çoban, Lukasz Zwolinski (Dk.78 Eren Erdoğan)
IĞDIR FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun, Doğan Erdoğanm(Dk.46 Oğuz Güçtekin), Dorin Rotariu (Dk.73 Moustapha Camara), Eyüp Akcan (Dk.74 Daniel Avramovski), Valentin Eysseric (Dk.63 Ali Kaan Güneren), Morkye Fofana (Dk.62 Valon Ethemi), Gianni Bruno
GOLLER: Gael Kakuta, Emre Demir, Umechi Akuazaoku ( Sakaryaspor )- Gianni Bruno, Gianni Bruno ( Iğdır FK)
SARI KARTLAR: Emre Demir ( Sakaryaspor ), Eyüp Akcan, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk ( Iğdır FK)
KIRMIZI KARTLAR: Emre Demir ( Sakaryaspor ), Valon Ethemi, Alim Öztürk ( Iğdır FK)
1'inci Lig'in ikinci hafta maçında Sakaryaspor sahasında seyircisiz oynadığı maçta Iğdır FK'yı 3-2 mağlup etti.
3'üncü dakikada konuk ekip Iğdır FK sol kanattan geliştirdiği atakta golü buldu. Eyüp Akcan'ın kale alanına çevirdiği topta Gianni Bruno düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1.0
8'inci dakikada ev sahibi takım Sakaryaspor eşitliği sağladı. Kaleci Furkan Köse ile Burak Bekaroğlu'nun anlaşmazlığı sonrasında yükselen topu Gael Kakuta kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1.
19'uncu dakikada Iğdır FK Gianni Bruno'nun ikinci golüyle tekrar öne geçti. Eyüp Ekcan'ın sap kanattan ortaladı topa Bruno dokunarak kaleye gönderdi. 2-1.
39'uncu dakikada Serkan Yavuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Emre Demir ağlara gönderdi. Sakaryaspor ilk yarının son dakikalarında eşitliği yakaladı. 2-2. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
72'nci dakikada Sakaryaspor'un kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde topa son dokunan Umechi Akuazaoku topu ağlarla buluşturdu. 3-2
75'nci dakikada Iğdır FK'da Avramovski'nim pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ethemi'nin şutunu Sakaryaspor kalecesi Szumski topu kornere çeldi.
Karşılaşma Sakaryaspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.