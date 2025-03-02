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Sakaryaspor, Fatih Karagümrük'e 3-1 Yenildi

Sakaryaspor, Fatih Karagümrük'e 3-1 Yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, evinde Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Mendy, Sakaryaspor'un tek golünü atarken, da Silva ve Atakan Rıdvan Çankaya Fatih Karagümrük'ün gollerini kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Şener, Ali Can Alp

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Oğuzhan Çapar dk. 78), Bülent Uzun, Rayane (Atanas dk. 71), Kakuta (Simon dk. 61), Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Emre Demir dk. 71), Burak Çoban

Yedekler: İsmail Çipe, Emircan Altıntaş, Engin Can Aksoy, Muhammed Himmet Ertürk, Batuhan Çakır

Teknik Direktör: İlker Püren

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Papy, Yiğit Efe Demir, Pedro Gomes (Ahmet Sivri dk. 90+4), da Silva, Daniel (Barış Jakob Kalaycı dk. 90+4), Doh, Göktan Gürbüz (Muhammed Mert dk. 83), Emir Tintiş, Atakan Rıdvan Çankaya, Sergio (Dovedan dk. 83)

Yedekler: Emre Bilgin, Alper Emre Demirol, Berkay Tolga Dabanlı, Salih Dursun, Andre, Anıl Yiğit Çınar, Ahmet Sivri, Barış Jakob Kalaycı

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Mendy (dk. 24) (Sakaryaspor), da Silva (dk. 60 ve 90+5), Atakan Rıdvan Çankaya (dk. 71) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Sergio, Furkan Bekleviç (Fatih Karagümrük), Bülent Uzun, Kahraman Demirtaş, Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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