Sakaryaspor, Dimitrios Kolovetsios ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Kayserispor'da forma giyen stoper Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağladı. Kulüp, Kolovetsios'a sosyal medya üzerinden hoş geldin mesajı yayımladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Dimitrios Kolovetsios ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız, Dimitrios Kolovetsios ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Dimitrios Kolovetsios." ifadelerine yer verildi.
Dimitrios Kolovetsios, geçen sezon Kayserispor forması giymişti.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor