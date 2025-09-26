Haberler

Sakaryaspor'da Kavga: Caner Erkin ve Burak Altıparmak Kadro Dışı Bırakıldı

Sakaryaspor'da Kavga: Caner Erkin ve Burak Altıparmak Kadro Dışı Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor'un Pendikspor ile oynadığı maçta Caner Erkin'in takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atması sonucu iki oyuncu da yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Kulüp, takım ruhuna aykırı davranışları kabul etmediğini belirtti.

SAKARYASPOR'da, Pendikspor maçında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan tecrübeli futbolcu Caner Erkin, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı. Aynı olayda adı geçen Burak Altıparmak da kadro dışı bırakıldı.

Birinci Lig'in 6'ncı haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin 76'ncı dakikasında Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, tartıştığı takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attı. Hakem Burak Demirkıran, bu hareket sonrası Erkin'e direkt kırmızı kart gösterdi. Deneyimli oyuncunun karara tepki göstermesi üzerine saha içinde kısa süreli gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor yönetimi, Rüstemler Tesisleri'nde iki futbolcuyla bir araya geldi. Burak Altıparmak'ın ardından Caner Erkin'in sözlü ve yazılı savunmaları istendi. Sakaryaspor yönetim kurulu tarafından alınan kararla her iki oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor, yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil; kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir. Yeşil-siyah formamızın göğsünde taşıdığı arma, sadece bir logo değil aynı zamanda taraftarımızın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olmuştur. Sakaryaspor çatısı altında mücadele eden her futbolcumuzun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesi esastır. Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Futbolcularımızın bu tutumu, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir. Bu minvalde, kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır. Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakaryaspor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir. Sakaryaspor, tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camiadır. Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti

CHP'de beklenen son! Gürsel Tekin dahil 6 ismin bileti kesildi
Numan Kurtulmuş: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

DEM'in istediği oluyor! Kurtulmuş'tan sürpriz Öcalan çıkışı
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem! 'Bilmeden kullandım' dönemi bitiyor

Maliye onların peşinde! "Bilmeden kullandım" dönemi bitiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.