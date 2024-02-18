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Sakaryaspor, Çorumspor FK'yı mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Çorumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Çorumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Karşılaşmada kendi yapacaklarımızı kurguladığımız, planladığımız ve bunları da yansıtacağımıza inandığımız bir deplasmandı. Maçın başında duran toptan yediğimiz gol sonrasında bir dikkat dağınıklığı oldu. Sakaryaspor, seyircisinin önünde maça iyi başladı. İkinci yarı oyunu domine ettiğimiz yarı sahada oynadığımız bir oyun oldu. Belli bir zamandan sonra 1-0'ı çevirecektik, 2-0 olunca da çevirecektik ve oyuncuların oynayışları beni ileriye dönük umutlandırdı. Burada kazanan bir takım var Sakaryaspor'u tebrik etmek lazım" dedi.

"İkinci yarı mutlak bir mücadele vardı sahada"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı da, "Şartlara göre kavrayamadılar biz bu durumu Bodrumspor maçında da yaşadık. Topa sahip olamadık bunun üzerine oyuncuların alanlarındaki değişimler, pas yapabilecek, avantajlı olacağımız yerleri kapatmak gibi diğer faktörler devreye girdi. Bu süreç içinde bir kaza golü yedik daha kötü olabilirdi. Bunun için ikinci yarı mutlak bir mücadele vardı sahada. Rakip takımın bu kadar yüklenmesi bizim oyuncuların mücadele ruhu ve gücü oyun sonucunu bu hale getirdi. Del Valle savunma olarak zayıftı ama hücum olarak bize çok fazla şey verdi" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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