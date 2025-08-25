Sakaryaspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalara odaklanıyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

Sakarya temsilcisi, yarınki idmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sakaryaspor ile Boluspor, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Ligin ilk üç haftası sonunda averajla 13. sırada yer alan Sakaryaspor, 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.