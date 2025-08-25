Sakaryaspor, Boluspor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik çalışmalara odaklanıyor.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.
Sakarya temsilcisi, yarınki idmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Boluspor, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Ligin ilk üç haftası sonunda averajla 13. sırada yer alan Sakaryaspor, 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor