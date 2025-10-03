Sakaryaspor 3-0 Hükmen Mağlup Sayıldı

1. Lig'de, Özbelsan Sivasspor'un Sakaryaspor ile oynadığı maçta, sahada 7 yabancı bulunduran Sakaryaspor'un PFDK tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan ve 0-0 tamamlanana maçın ardından karşılaşma sırasında Sakaryaspor'un aynı anda sahada 7 yabancı oyuncu oynatması kural ihlali itirazlarına yol açmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurallarına göre; bir takımın sahada en fazla 6 yabancı oyuncu bulundurma hakkına sahip olduğu 1. Lig'de yaşanan bu gelişme PFDK tarafından değerlendirilerek ceza açıklandı.

TFF internet sitesinde yayınlanan 02.10. 2025 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarına göre, kural ihlali yapan Sakaryaspor'a, Sivasspor maçında 7 yabancı futbolcu oynatmasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü'nün de görevden ayrılmasına yol açan tartışmalı maçın ardından Özbelsan Sivasspor Kulübü sporcusu Cristino da Silva'ya da PFDK tarafından 2 maç men cezası verildi. İlgili maçta takımların aldığı cezaların ayrıntıları ise şöyle:

"18- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 29.09.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) HÜKMEN MAĞLUBİYET CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ÖZBELSAN SİVASSPOR Kulübü sporcusu LUAN DE CAMPOS CRISTINO DA SILVA'nın, 29.09.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ÖZBELSAN SİVASSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 27.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,"