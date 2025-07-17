Sakaryaspor, 19 Yaşındaki Sol Bek Doğukan Tuzcu'yu Transfer Etti

Sakaryaspor, 19 Yaşındaki Sol Bek Doğukan Tuzcu'yu Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Sakaryaspor, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Doğukan Tuzcu ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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