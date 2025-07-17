Sakaryaspor, 19 Yaşındaki Sol Bek Doğukan Tuzcu'yu Transfer Etti

Sakaryaspor, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Doğukan Tuzcu ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA