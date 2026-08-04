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Sakarya'da MTB Şampiyonası Heyecanı: 197 Sporcu Pedal Çevirecek

Sakarya'da MTB Şampiyonası Heyecanı: 197 Sporcu Pedal Çevirecek
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle 22-23 Ağustos'ta Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek Bölgesel Türkiye Dağ Bisikleti (MTB) Şampiyonası'na Türkiye'nin dört bir yanından 197 sporcu katılacak. Yeni formatla tek organizasyonda hem bölge hem genel klasman şampiyonlukları için mücadele edilecek; dereceye girenlere dört farklı şampiyonluk mayosu verilecek.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenleyeceği Bölgesel Türkiye Dağ Bisikleti (MTB) Şampiyonası, 22-23 Ağustos tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 197 sporcu katılacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada sporcular, iki gün boyunca hem kendi bölgelerinde şampiyon olabilmek hem de genel klasmanda zirveye çıkabilmek için mücadele edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak yeni yarışma formatıyla birlikte sporcular, tek organizasyonda iki farklı şampiyonluk unvanı için pedal çevirecek. Şampiyonaya, bölgesel etap yarışlarında kendi kategorilerinde ilk beşe giren sporcular ile Türkiye Kupası etaplarında ilk üç sırayı elde eden isimler katılabilecek.

Yarışlar sonunda hem bölge şampiyonları hem de Genel Klasman Bölgesel Türkiye Şampiyonları belirlenecek.

Organizasyonun ardından düzenlenecek iki ayrı ödül töreninde dereceye giren sporculara dört farklı şampiyonluk mayosu verilecek. Buna göre 1. Bölge Şampiyonları Turkuaz, 2. Bölge Şampiyonları Yeşil, 3. Bölge Şampiyonları Sarı ve Genel Klasman Bölgesel Türkiye Şampiyonları ise Beyaz Mayo'nun sahibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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