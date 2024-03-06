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Sakarya'da Para Trap Milli Takımı Dünya Şampiyonalarına Hazırlanıyor

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Sakarya'da kamp yapan para trap milli takım sporcuları, Hindistan ve İspanya'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonalarında altın madalyaya odaklandı. Sporcular, her iki organizasyonda da birincilik hedefliyor.

Sakarya'da kamp yapan para trap (bedensel engelliler plak atışları) milli takım sporcuları, Hindistan ve İspanya'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonalarında altın madalyaya odaklandı.

Milli takım sporcuları Yusuf Kambur ve Erhan Bakan (tekerlekli sandalye), Hüseyin Sandal ile Muaz Madran (ayakta atış), antrenör Yalçın Ertürk yönetiminde Arifiye Atış Poligonu'ndaki hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Hindistan'da 6-15 Mart'ta yapılacak WSPS Dünya Kupası ile İspanya'da 30 Mayıs-7 Haziran'da düzenlenecek Para Trap Dünya Şampiyonası'na odaklanan sporcular, her iki organizasyonda da birincilik hedefliyor.

"Önemli olan sporda iyi olduğumuzu dünyaya göstermek"

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Plak Atışları Asbaşkanı Melis Giraud, AA muhabirine, milli takım sporcularının yarın Hindistan'a giderek önemli bir müsabakada mücadele edeceklerini ve başarı durumuna göre İspanya'daki şampiyonaya katılacaklarını söyledi.

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Atıcılık Konfederasyonu Teknik Kurul Üyesi de olan Giraud, Türkiye'deki para trap faaliyetlerinin dünyayla aşağı yukarı aynı zamanda başladığı için şanslı olduklarını ancak mevcut tesislerin biraz daha iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Giraud, Sakarya'daki tesisin en az üç yollu olmasının ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği hale getirilmesinin sporcuların daha iyi dereceler almasını sağlayacağını ifade ederek, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

Sporcuların çalışmalarından ve hedeflerinden bahseden Giraud, "Hedefimiz tabii ki altın, gümüş, en kötüsü bronz madalya. Çocuklarımızın bunu alma potansiyelinin olduğunu çok iyi gördüm. İzliyorum onları. Gayet iyi, çok disiplinli çalışıyorlar. İnanılmaz iyi hocaları var. Bunlar çok önemli. Tabii ki bunun daha olimpiyatları, kotası var. İnşallah adım adım oraya da gelecektir. Önemli olan Türk sporcusunu, Türkiye'yi, sporda iyi olduğumuzu dünyaya göstermek." diye konuştu.

Giraud, Türkiye'nin atıcılıkta yüksek potansiyelinin bulunduğunu belirterek, birlikte organize olup disiplinli çalışmayla "dünyanın bir numaralı ülkesi" olabileceklerini sözlerine ekledi.

Fatih Yayla: "Umudumuz çok yüksek"

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Plak Atışları Teknik Kurul Üyesi Fatih Yayla da madalya ihtimali yüksek olan atıcılıkta çok iyi sporcuların bulunduğunu anlattı.

Milli takımdan umutlu olduklarını dile getiren Yayla, "Yeni genç arkadaşımız var, diğer tecrübeli arkadaşlarımız var. İyi bir dayanışma içindeler. Federasyonumuz onlara sınırsız destek vermekte. O da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Antrenör Yalçın Ertürk ise hedeflerinin en üst seviyede başarı göstermek ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu vurgulayarak, "İlk defa milli takım tam ekip olarak yurt dışına çıkacak. Daha önce bir oyuncumuz çıktı. Tecrübe ekleyeceğiz. Elimizden gelenin de en iyisini yapıp başarıyla buraya dönmek hedefimiz. Umudumuz çok yüksek, atıcılarımız gayet özverili çalışıyor. İmkanlarımız kısıtlı olmasına rağmen beklentimiz yüksek. Atıcılık sporu biraz günlük skorlara bağlı bir olaydır ama biz umutluyuz; ilk 3'e gireriz diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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