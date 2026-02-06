Büyükşehir Basketbol Eskişehir'i konuk ediyor
Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle Eskişehir Basketbol'u konuk edecek. Maç, 7 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 7 Şubat Cumartesi günü Eskişehir Basketbol'u konuk edecek. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak. - SAKARYA
