Haberler

Büyükşehir Basketbol Eskişehir'i konuk ediyor

Büyükşehir Basketbol Eskişehir'i konuk ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle Eskişehir Basketbol'u konuk edecek. Maç, 7 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Eskişehir Basketbol'u ağırlayacak.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerleyen Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, 7 Şubat Cumartesi günü Eskişehir Basketbol'u konuk edecek. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
3 harfli marketin depo çalışanları isyan etti: Havalandırma yok, uyuz olan çalışanlar var

3 harfli marketin çalışanları isyan etti: Uyuz olanlar var
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti

Açık itiraf! 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı
10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir

10 konser veren Tarkan kasayı doldurdu! İşte dudak uçuklatan gelir
'Nişanlım depremde öldü' deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti

"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkemeden ceza